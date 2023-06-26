В сети появилась информация о том, что брак Никиты и Даши распался из-за неверности девушки.

Украинский блогер Богдан Беспалов, ссылаясь на свои источники, утверждает, что семья Никиты Добрынина и Даши Квитковой распалась из-за неверности Даши. Якобы будучи в браке с Никитой она положила глаз на продюсера Евгения Таллера. Он ее привлекал и как мужчина, и как более обеспеченный партнер, утверждает Беспалов.

Сейчас, по словам Богдана, Даша состоит в отношениях с Евгением, однако тщательно скрывает это. Но вместе они не живут.

"Проблема разрыва отношений не в Никите, а в Дарье. Она в отношениях. Не живут вместе, но вместе. Ее избранник - Женя Таллер. Даше он нравится, даже очень. Никите доложили это все дело, а он не отреагировал. Никита разрыва отношений не хотел. Он хотел спасти семью", - сказал в своем новом видео Беспалов.

Он также подчеркнул, что Добрынина ему жаль - он остался и без семьи, и без имущества, поскольку дом, где жил с Дашей и сыном, он продал. Деньги были разделены пополам.

На такое заявление уже отреагировала сама Даша Квиткова. У себя в блоге она написала, что никогда не изменяла мужу и не состоит в отношениях сейчас.

"Значит так: я не изменяла в браке. Я не состою и не состояла в отношениях ни с Игорем [Лаченом], ни с Женей [Таллером]. Х*рня высосана из воздуха", - резко прокомментировала Квиткова.

Почему официально развелись Даша Квиткова и Никита Добрынин

О разводе стало известно в середине января 2023 года. Об этом Даша рассказала в интервью Маше Ефросининой. Блогерша призналась, что они с Никитой решили пожить отдельно, потому что у них начались проблемы в отношениях.

Позднее стало известно, что пара подала на развод. Официально их развели только в июне.

В одном из своих интервью Квиткова говорила, что они с Добрыниным не ужились, потому что якобы у них "разный темп жизни".

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