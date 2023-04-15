Бывшие отправились на прогулку.

Блогерша Даша Квиткова и ее бывший муж, телеведущий Никита Добрынин, удивили фанов. Они воссоединились ради своего маленького сына.

На своей странице в Instagram Квиткова показала прогулку, на которой вместе с ней и ее ребенком был Добрынин. Они отправились в парк.

Блогерша не стала скрывать Добрынина в своих Stories. Впрочем, она показала его лишь со спины. Ведущий шел с сыном и держал его за руку. Сама Квиткова шла позади.

Видео дня

Потом они поигрались в песке, Добрынин был рядом с сыном, а блогерша снимала это на видео. Судя по всему, Квиткова и ее бывший муж сумели сохранить хорошие отношения и находят общий язык, чтобы проводить время вместе с сыном.

Сам Добрынин тоже показал прогулку с сыном. Однако он не стал "светить" Квиткову. Ведущий назвал сына "сообразительным красавцем" и рассказал, что собрался с ним в небольшую поездку.

После этого Добрынин и Квиткова не показывали совместную прогулку. Вероятно, вместе они провели немного времени. Впрочем, их сын выглядел счастливым, из чего можно сделать вывод, что такие совместные прогулки бывшие супруги устраивают не зря.

Квиткова и Добрынин расстались - что известно

Добрынин и Квиткова познакомились на проекте "Холостяк", где ведущий был главным героем и выбрал блогершу в финале. В 2020 году они поженились, у них родился сын Лев. Однако в начале 2023 года Квиткова сообщила о разводе с Добрыниным.

Блогер и шоумен не стали называть причину разрыва отношений. Впрочем они отметили, что будут поддерживать хорошие отношения ради сына.

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