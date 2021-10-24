Некоторые селебрити считают, что мужчина не должен "сидеть" в Instagram.

Не секрет, что многих женщин раздражает, когда их бойфренды или мужья "лайкают" в Instagram других девушек. Некоторые знаменитости абсолютно спокойно к этому относятся, а кто-то готов закатить настоящий скандал своему избраннику.

Об этом говорится в программе "Звездный путь".

Екатерина Кухар и Александр Стоянов

Супруг балерины Екатерины Кухар, Александр Стоянов, периодически рассматривает фотографии других женщин и даже ставит им "лайки". По словам Стоянова, он очень любит красоту - красивых женщин, природу.

"Я стараюсь не показывать Кате свой Instagram потому, что однажды вечером перед сном я "скролил" свою ленту и такой: "О, класс!" и поставил другой девушке "лайк". Катя допрашивала меня, кто это. Был небольшой скандал потому, что она очень ревнивая. Лучше ее не злить", - сказал Стоянов.

Алексей Суровцев и Аня Скворцова

Экс-участник шоу "Танцы со звездами", стриптизер и актер Алексей Суровцев не только любит показывать себя в социальных сетях, но и смотреть на других. Его привлекают симпатичные девушки и он с радостью их "лайкает". Вот только, чтобы получить от него "одобрение" нужно быть с ним знакомой, так как на посторонних людей он не подписывается.

По словам Алексея, его девушка Аня ни к "лайкам", ни к комментариям его не ревнует: "Мне скрывать нечего, поэтому я не боюсь".

Андрей Фединчик и Наталка Денисенко

Читайте также"Захотелось внуков": Леся Никитюк шокировала неожиданным признаниемАктриса Наталка Денисенко спокойно относится к тому, что ее супруг Андрей Фединчик кому-то ставит "лайки". Более того, ее абсолютно не беспокоят и его переписки с другими женщинами.

"Я знаю, что мой муж периодически переписывается со своей бывшей женой. У них очень дружеское общение и он "лайкает" ей фоточки и комментирует. Но если что, я просто выгоню его из дома (смеется). Я тоже могу "лайкать" фотографии красивых женщин и мужчин", - говорит Наталка.

Владимир Остапчук и Кристина Горняк

Телеведущий Владимир Остапчук сказал, что не "лайкает" посторонних девушек. Он год назад второй раз женился на Кристине Горняк и пара очень счастлива вместе. По его словам, они взрослые люди и все эти "лайки" ни к чему.

Юрий Никитин и Ольга Горбачева

Продюсер Юрий Никитин заявил, что "лайкает" только свою жену, знакомых и людей, с которыми он работает.

"Сейчас мне абсолютно безопасно смотреть его телефон. Я могу посмотреть его фото и не жду, что там будет какая-то бомба", - сказала Горбачева.

Анна Саливанчук и Александр Божков

Актриса Анна Саливанчук и вовсе уверена, что мужчина не должен вести социальные сети: "Когда я познакомилась с мужем, он был в Instagram. Я спросила: "Ты в Instagram? Значит ты не мужчина". И он удалился из этой соцсети. Я считаю, что мужчина не должен никого "лайкать"".

Напомним, ранее УНИАН назвал топ-5 украинских блогеров, которые "перекроили" свое тело.

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Автор: Диана Могилевич