Американская поп-певица Николь Шерзингер опубликовала в Instagram пикантные фотографии, на которых она позирует в раздельном купальнике, лежа у бассейна.
43-летняя звезда обладает роскошной фигурой, о которой мечтает каждая женщина. Об этом говорят и ее поклонники: "Вау, какая фигура", "Огненный огонь", "Какая ты невероятная", "Шикарная", "Женщина без возраста".
"Я - Рак, а водные знаки созвучны своим эмоциям, как и всем остальным. Это делает их чувствительными и интуитивно понятными. Они страстные, любящие и очень заботливые. Водные знаки также креативны и обычно испытывают особую любовь к искусству", - подписала снимок Николь.
Напомним, ранее Николь Шерзингер возбудила сеть "мокрыми" фото.
Читайте также"Свадьба будет веселой": Ирина Билык после развода снова собралась замужКто такая Николь Шерзингер
Полное имя звезды Николь Прасковья Еликолани Валиенте Шерзингер. Родилась в семье католиков. Отец Николь - филиппинец, а мать - наполовину украинка, наполовину гавайка. Также Николь вела актерскую деятельность.
Была участницей группы "Pussycat Dolls", а в 2007 году Николь попробовала себя как сольная певица.
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