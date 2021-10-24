О такой фигуре мечтает каждая женщина.

Американская поп-певица Николь Шерзингер опубликовала в Instagram пикантные фотографии, на которых она позирует в раздельном купальнике, лежа у бассейна.

43-летняя звезда обладает роскошной фигурой, о которой мечтает каждая женщина. Об этом говорят и ее поклонники: "Вау, какая фигура", "Огненный огонь", "Какая ты невероятная", "Шикарная", "Женщина без возраста".

"Я - Рак, а водные знаки созвучны своим эмоциям, как и всем остальным. Это делает их чувствительными и интуитивно понятными. Они страстные, любящие и очень заботливые. Водные знаки также креативны и обычно испытывают особую любовь к искусству", - подписала снимок Николь.

Напомним, ранее Николь Шерзингер возбудила сеть "мокрыми" фото.

Читайте также "Свадьба будет веселой": Ирина Билык после развода снова собралась замуж Кто такая Николь Шерзингер

Полное имя звезды Николь Прасковья Еликолани Валиенте Шерзингер. Родилась в семье католиков. Отец Николь - филиппинец, а мать - наполовину украинка, наполовину гавайка. Также Николь вела актерскую деятельность.

Была участницей группы "Pussycat Dolls", а в 2007 году Николь попробовала себя как сольная певица.

Вас также могут заинтересовать новости:

Автор: Диана Могилевич