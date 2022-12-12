Актриса ведет затворнический образ жизни.

Российская актриса Юлия Захарова обрела невероятную популярность благодаря съемкам в комедийном сериале "Счастливы вместе". Она сыграла роль соседки знаменитых Гены и Даши Букиных - Лену Полено. И хоть в сериале у нее была другая фамилия, поленом ее прозвали из-за отсутствия внутреннего стержня.

Казалось бы, тогда у нее был пик карьеры и она могла сняться еще в ряде популярных фильмов и сериалов. Однако случилось не так, как ожидалось. С 2019 года Юлия не снимается в кино, ведет затворнический образ жизни.

При этом совсем уходить из профессии она не хочет. В программе "Звезды сошлись" на одном из российских каналов Захарова призналась, что соглашается на выездные проекты. Однако значимых ролей ей уже не дают.

Видео дня

"Соглашаюсь на выездные проекты, чтобы, скажем так, поддерживать популярность, быть ближе к зрителям", - сказала Захарова.

В связи с отсутствием съемок она больше времени теперь проводит в маленьком домике в Подмосковье, занимается садоводством и практически никуда не ходит.

Кроме того, изменился не только род деятельности актрисы, но и ее внешний вид. Лена Полено значительно прибавила в весе, ее взгляд осупился. Также она сменила прическу - теперь вместо короткой стрижки "под мальчика" она носит длинные волосы, чаще всего собирая их в хвост.

Напомним, распухший Игорь Николаев изменился до неузнаваемости.

Вас также могут заинтересовать новости: