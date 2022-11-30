Лицо российской знаменитости опухло настолько, что певца не узнать.

Кажется, в российском шоу-бизнесе творится что-то неладное: кумиры публики страны-агрессора один за другим шокируют всех перевоплощением. Не успела публика отойти от внешнего вида располневшего до неузнаваемости певца Николая Баскова, как появление композитор Игорь Николаев напугал всех опухшим видом.

Исполнитель "Малинового вина" заявился на открытие катка в Москве вместе с семьей - супругой Юлией Проскуряковой и дочерью Вероникой. Поклонники вмиг разглядели, как располнел Николаев. Он был в черной шапке, которую натянул чуть ли не на глаза, и в черной куртке. Его лицо опухло настолько, что певца не узнать.

Снимком с композитором поделился Телеграмм-канал "НеМалахов" и подписал: "Игорь Николаев распух вслед за Николаем Басковым. Тревожно".

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Как Николай Басков шокировал публику располневшим видом

Российский певец и открытый путинист, поддерживающий войну РФ против Украины, Николай Басков шокировал переменами во внешности. "Натуральный блондин" сильно располнел. Поклонники артиста обратили внимание на то, что его лицо как будто раздуло, отчетливо виден огромный второй подбородок. К тому же, для эфира программы "Жизнь и судьба" он выбрал светлый наряд, чем подчеркнул лишние килограммы.

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