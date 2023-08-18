Артист выпал из окна, все думали, что это самоубийство или несчастный случай.

В 2007 году умер известный певец Мурат Насыров. Артист, который планировал сыграть свадьбу со своей гражданской супругой, выпал из окна своей квартиры. В руках у него нашли его же фото.

Супруга Насырова говорила, что это был несчастный случай. Также появлялись версии о том, что певец совершил самоубийство. Однако журналисты считают, что в этом деле все куда сложнее, чем кажется.

Так, в новом сюжете для FreeДом сообщается, что Насырова могли убить по приказу Путина. Журналисты, ссылаясь на архивную публикацию в Telegram-канале "Генерал СВР", рассказали об истории певца.

"Мы уже говорили о том, что смерть певца и автора песен Мурата Насырова была не трагической случайностью или суицидом, а убийством по личному распоряжению президента России Владимира Путина", - сообщалось в посте.

По мнению авторов публикации, диктатор узнал о романе Насырова с гимнасткой Алиной Кабаевой. Путин якобы не сумел обуздать свою ревность. И всему виной, как утверждается в Telegram-канале, несколько фраз, которые в разговоре с подругами обронила Кабаева.

"В начале 2000-ных Мурат Насыров познакомился и имел краткосрочный роман с гимнасткой Алиной Кабаевой. Недолгий роман оставил теплые воспоминания как у Мурата, так и у Алины... В 2006 году у Алины Кабаевой, которая в то время уже оставила большой спорт, развиваются любовные отношения с президентом России Владимиром Путиным. Отношения развиваются в условиях полной секретности и Кабаева оказывается под плотной опекой доверенных лиц президента из ФСО... Кабаева в беседах с подругами имела неосторожность поделиться воспоминаниями о романе с Муратом Насыровым, назвала его лучшим мужчиной, который у нее был, и сказала, что до сих пор любит его (и это уже во время отношений с Путиным)", - указано в Telegram-канале.

Журналисты добавили, что Путину было трудно "переварить" всю эту информацию. Он старше Кабаевой на 31 год, ниже ее ростом, поэтому поводов для комплексов у него было немало. А когда ко всему этому добавилась история с Насыровым, отметили журналисты, диктатор пошел на крайние меры.

"Запись этих разговоров предоставили Путину в конце ноября 2006 года. Спустя несколько дней Путин попросил Николая Патрушева решить вопрос с Насыровым раз и навсегда", - резюмировал "Генерал СВР".

Так ли это на самом деле - остается лишь догадываться. Известно, что Насыров действительно был знаком с Кабаевой. Он даже посвящал ей песню "Алина". В сети есть ролик, на котором гимнастка с улыбкой танцевала вокруг артиста, пока он исполнял трек о ней.

Смерть Мурата Насырова - что известно

Известный артист, который прославился благодаря песне "Мальчик хочет в Тамбов", умер 19 января 2007 года. Тело Насырова нашли под окнами пятиэтажной "хрущевки". Артист выпал из окна, его смерть считали нелепой случайностью или же суицидом. У Насырова остались двое детей и гражданская супруга, которой он сделал предложение незадолго до трагедии.

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