Артистка впечатлила сходством с дочерью.

Украинская певица Оля Полякова поделилась с поклонниками впечатляющими фотографиями со своей старшей дочерью Марией. Сейчас они вдвоем отдыхают в Италии, где ходят на спа-процедуры, плавают в бассейне, занимаются спортом, пробуют изысканную еду и прочее.

Снимками с отдыха девушки делятся в своих блогах. Так, они опубликовали фотографии, на которых позируют в одинаковых купальниках. Зеленый слитный купальник идеально подчеркнул фигуры девушек и выделил талию.

Стоит отметить, что у Маши такие же длинные и стройные ноги, как у ее мамы. Кроме того, девушка обладает не менее шикарными локонами.

Видео дня

Поэтому не странно, что поклонники всегда говорят, что Маша - копия своей мамы.

"Кто из нас красивее?" - поинтересовалась Маша у фолловеров. Оля Полякова в комментариях ответила: "Ты".

Что пишут пользователи сети

"У мамы-красавицы красотка-дочь"

"Ох, какие чудесные украиночки"

"Красивая копия своей матери... Ее продолжение"

"Красивые блондинка и рыжая"

"Богини"

"Ух, фигуристые"

Напомним, ранее Оля Полякова рассказала, как над ней издевался бывший.

Вас также могут заинтересовать новости: