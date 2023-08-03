Украинская певица Оля Полякова поделилась с поклонниками впечатляющими фотографиями со своей старшей дочерью Марией. Сейчас они вдвоем отдыхают в Италии, где ходят на спа-процедуры, плавают в бассейне, занимаются спортом, пробуют изысканную еду и прочее.
Снимками с отдыха девушки делятся в своих блогах. Так, они опубликовали фотографии, на которых позируют в одинаковых купальниках. Зеленый слитный купальник идеально подчеркнул фигуры девушек и выделил талию.
Стоит отметить, что у Маши такие же длинные и стройные ноги, как у ее мамы. Кроме того, девушка обладает не менее шикарными локонами.
Поэтому не странно, что поклонники всегда говорят, что Маша - копия своей мамы.
"Кто из нас красивее?" - поинтересовалась Маша у фолловеров. Оля Полякова в комментариях ответила: "Ты".
Что пишут пользователи сети
- "У мамы-красавицы красотка-дочь"
- "Ох, какие чудесные украиночки"
- "Красивая копия своей матери... Ее продолжение"
- "Красивые блондинка и рыжая"
- "Богини"
- "Ух, фигуристые"
Напомним, ранее Оля Полякова рассказала, как над ней издевался бывший.