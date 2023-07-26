Певица была жертвой абьюза.

Украинская певица Оля Полякова уже много лет состоит в здоровых и гармоничных отношениях с супругом Вадимом Поляковым, однако до него у нее были и другие романы.

Как она рассказала в программе "Взрослые девочки", в 16 лет она влюбилась в парня, который оказался очень ревнивым. И если в народе ходят шутки о ревности к каждому столбу, то в жизни Поляковой так было на самом деле.

Певица вспомнила одну историю, когда они с возлюбленным пришли в ресторан. Тогда она хотела что-то спросить у официанта, а экс-бойфренд очень резко на это отреагировал.

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"У меня был такой ревнивый парень. Я когда в ресторане заказывала еду, я не должна была смотреть на официанта... И когда я однажды подняла глаза на официанта, чтобы что-то ему сказать, мне в голову полетел пакет с соком..." – призналась артистка.

Полякова говорит, что вскоре ушла от избранника. В результате он сжег ее дом и разбил ей голову.

Кроме того, певица призвала девушек выстраивать доверительные отношения с родителями, потому что они могут постоять за них. Сама Оля тогда не рассказала маме об абьюзе, с которым ей пришлось столкнуться. И очень жалеет сейчас об этом.

Напомним, на концерте Поляковой случился "пьяный" курьез.

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