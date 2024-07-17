Эти знаменитости страдали от психологического и физического насилия

Многие женщины хотя бы раз в жизни становились жертвами физического или психологического насилия. Однако часто они скрывали это, боясь осуждения или же волнуясь о собственной безопасности. УНИАН расскажет о прекрасной части украинского шоу-бизнеса, которые попадали в ситуации, угрожающие их жизни.

Известные украинские актрисы, певицы, ведущие, несмотря на то, что имели высокий статус, большое состояние и были сильны духом, все равно попадали в капкан мужчин-абьюзеров. Известный блогер сплетник Богдан Беспалов назвал некоторых знаменитостей, у которых был подобный опыт в жизни. В частности, речь идет об актрисах Ксении Мишиной, Ире Кудашовой, певицах Ольге Поляковой, Гайтане, Камалии и других.

Гайтана

Первой в списке, кто стал жертвой абьюза, является именно эта певица. Гайтана открыто говорила, что над ней в прошлом совершали насилие. Артистка призналась, что была в токсичных отношениях. Экс-возлюбленный поднимал на нее руку. Даже после расставания Гайтана еще долго не могла оправиться от пережитого.

"Однажды я наняла охранника. Это был вынужденный шаг. Мне угрожал бывший. После очередного скандала я вызвала полицию, когда он спал. Собрав вещи, навсегда исчезла из его жизни. Он долго преследовал меня и пытался подловить, когда я возвращалась домой. Звонил каждые 5 минут, кричал в трубку, что любит, не может без меня жить. Если я не вернусь, обещал покончить с собой. Это были токсичные отношения, которые убивали меня. Я делала ошибку каждый раз, когда терпела и прощала физическое насилие. Мне понадобились годы, чтобы перестать видеть страшные сны, бояться и снова поверить в себя", - отмечала исполнительница.

Lida Lee

Певица столкнулась с психологическим насилием. Еще до своей популярности артистка была в отношениях с токсичным мужчиной. Она рассказывала, что экс-бойфренд не то что не поддерживал ее, а всячески пытался показать, что Lida Lee ничего не стоит. Именно после этих отношений исполнительница посвятила себя карьере и стала известной в Украине.

"Он хотел, чтобы рядом была женщина, которая только готовит, смотрит на него и делает все то, что он говорит. Я никогда не слышала от него поддержки. Он не хвалил мое творчество. В этих отношениях я обесценила себя как женщину и как артистку, но для него этого было мало. Много было психологического абьюза, и его нельзя вычеркнуть даже сейчас. После этой ситуации у меня появилось каре. Также появилась и сама Lida Lee, которую вы знаете", - делилась Lida Lee.

Ксения Мишина

Актриса была в отношениях с режиссером, который постоянно обесценивал ее старания. На пути к успеху Ксения страдала от морального насилия и побоев. Никто, как делилась звезда, не мог защитить ее. Она терпела издевательства, но в конце концов не выдержала и оборвала связи с абьюзером.

"Я хорошо помню то время, когда я снимала комнату в "трешке" с черными от плесени потолками. Редкие подработки аниматором, бесконечные пробы и слова одного режиссера: "Тебе никогда не стать актрисой. Ты красивая? Да. Но ты не актриса, ты модель". Дальше в ход пошли руки и никого в мире, кто может защитить. Полиция, услышав семейные разборки, просто игнорировала такие вызовы. А еще больше усиливала гадкое ощущение того, что ты всего этого заслуживаешь и должен терпеть", - рассказывала знаменитость.

Оля Полякова

Сейчас уверенная в себе, красивая женщина, известная украинская певица, а раньше жертва психологического абьюза. Такой была одна из трагических страниц жизни Поляковой. Экс-возлюбленный исполнительницы из-за постоянной ревности буквально запрещал Ольге все. У звезды даже не было права общаться и смотреть на других мужчин. Если она это делала, то страдала от сильной мужской руки.

"У меня был такой ревнивый парень, когда я в ресторане заказывала еду, то не должна была смотреть на официанта. Когда однажды я подняла глаза на официанта, чтобы что-то ему сказать, мне в голову полетел пакет с соком", - отмечала артистка.

Ирина Кудашова

Актриса в довольно юном возрасте также была жертвой абьюзивных отношений. В 18 лет она встречалась с парнем, который ее унижал, манипулировал и делал больно. При этом Ирина терпела издевательства и не уходила от него.

"У меня не было физического насилия, но оно было моральное. Но если и дальше отношения бы продолжились, то было бы физическое. Парень как-то сказал: "Если ты сейчас не успокоишься, то я тебя убью". Мне стало так страшно за свою жизнь. Я понимаю, что человек в порыве агрессии может что угодно сделать. Я плакала, я даже боялась громко плакать, чтобы он не услышал. Потом успокоилась, пришла легла в кровать и будто ничего не было", - рассказывала Кудашова.

Камалия

В апреле 2024 года по сети распространились фото с окровавленным лицом Камалии. На ее лице были гематомы и кровь. Поэтому поклонники певицы предположили, что совершить физическое насилие над певицей мог ее бывший муж - миллиардер Захур. Однако артистка опровергла эти слухи. Выяснилось, что певица в отношениях с мужчиной Михаилом. Новый избранник не мог обеспечить певицу, употреблял наркотики и бил ее. Пока неизвестно, разорвала ли звезда отношения с абьюзером.

"Я боюсь возвращаться к Мише, пока он употребляет наркотики и алкоголь. Он меня в этом состоянии может просто убить. Я была девочкой в золотой клетке у меня было все: семья, дети, лошади, концерты, а с Мишей что? Одни избиения каждый раз, когда он принимает...", - делилась Камалия.

Напомним, ранее Ксения Мишина рассказала о школьном учителе-педофиле.

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