Поклонники засыпали ее комплиментами.

Украинская актриса Ксения Мишина, получившая признание после ролей в сериалах "Крепостная", "Клятва врача", "Искушение" и других, произвела фурор в сети.

Она снялась в новой фотосессии, где предстала в роскошном лакированном топе с кристаллами в виде бретелек. Дополнила она такой сексуальный образ ярким макияжем и массированными серьгами с камнями.

Кроме того, Мишина сделала высокий пусок, выпустив локон у виска. Это добавила ее образу еще большей женственности и соблазнительности.

Видео дня

Поклонники пришли в восторг от ее нового образа и засыпали ее комплиментами в комментариях.

Реакция фолловеров

"Самая красивая"

"Это просто фантастика"

"Вау, огонь"

"Невероятная красотка. Это пожар"

"Как всегда роскошная"

Напомним, ранее Ксения Мишина попала в инцидент в аэропорту. Ей хотели выписать крупный штраф за перевес ее багажа. Мишина была в отчаянии и не знала, что делать, ведь не хотела платить такую сумму или оставлять что-то из вещей в аэропорту. Однако ситуацию спасла неизвестная женщина, которая предложила актрисе помощь.

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