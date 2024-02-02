Украинская актриса Ксения Мишина, получившая признание после ролей в сериалах "Крепостная", "Клятва врача", "Искушение" и других, произвела фурор в сети.
Она снялась в новой фотосессии, где предстала в роскошном лакированном топе с кристаллами в виде бретелек. Дополнила она такой сексуальный образ ярким макияжем и массированными серьгами с камнями.
Кроме того, Мишина сделала высокий пусок, выпустив локон у виска. Это добавила ее образу еще большей женственности и соблазнительности.
Поклонники пришли в восторг от ее нового образа и засыпали ее комплиментами в комментариях.
Реакция фолловеров
- "Самая красивая"
- "Это просто фантастика"
- "Вау, огонь"
- "Невероятная красотка. Это пожар"
- "Как всегда роскошная"
Напомним, ранее Ксения Мишина попала в инцидент в аэропорту. Ей хотели выписать крупный штраф за перевес ее багажа. Мишина была в отчаянии и не знала, что делать, ведь не хотела платить такую сумму или оставлять что-то из вещей в аэропорту. Однако ситуацию спасла неизвестная женщина, которая предложила актрисе помощь.