Женщину хотели оштрафовать.

Украинская актриса Ксения Мишина после отдыха в Таиланде и на Бали возвращается домой. Однако дорога оказалась не без приключений. В аэропорту ей хотели выписать крупный штраф за перевес ее багажа.

"Наше путешествие началось с того, что мне насчитали 60 000 гривен за перевес чемоданов", - отметила Мишина у себя в Instagram.

Далее Ксения рассказала, что неожидала такого поворота событий и назвала причину такого инцидента.

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"Знаете почему так насчитали? У меня лишних кило было по 3-4 на чемодан... Это потому, что разные авиакомпании, 3 рейса, и каждый считал по своим правилам", - пояснила Ксения.

Мишина была в отчаянии и не знала, что делать, ведь не хотела платить такую сумму или оставлять что-то из вещей в аэропорту.

"В тот момент я подумала... п**дец. Выбрасывать лишние килограммы, или никуда не лететь", - поделилась актриса.

Однако случайная встреча с незнакомой женщиной спасла ситуацию. Она увидела проблему Ксении и предложила свою помощь. Этот рассказ актриса назвала так "Вы не поверите, но есть люди с большой буквы Л".

"Пока я стояла ошалевшая у регистрационной стойки, вы не поверите, но ко мне подошла женщина. Мы с ней познакомились и она сказала, что мне поможет, что живет неподалеку и сейчас привезет свой чемодан. Я его возьму как ручную кладь. У моего сына была уже ручная кладь, чемодан, а у меня была только сумочка. Вот так мы решили эту проблему", - рассказала Мишина.

Далее Ксения написала, что уже успокоилась и спокойно поехала к первому самолету. Всего ее ждет 3 пересадки, чтобы доехать до украинских границ.

Напомним, недавно Ксения Мишина попала в ДТП на отдыхе. Она вместе с сыном отправилась на остров Самуи, где арендовала автомобиль. Во время движения в нее врезалась другая машина. К счастью, никто не пострадал.

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