Звезда не смогла сдержать эмоций от такого сюрприза.

Украинская актриса Ксения Мишина похвасталась подарком от загадочного поклонника. Мужчина неожиданно для звезды украсил ее машину, стоящую на парковке.

Когда актриса спустилась на паркинг, увидела, что на ее автомобиле красуются множество красных воздушных шаров и цветы. Также поклонник оставил плющевого мишку и записку, в которой попросил ее не убирать всю эту красоту и пообещал, что сам оплатит мойку машины.

"Я хотел, чтобы ты улыбнулась. Если так и произошло, значит, это все было не зря. В этот день ты будешь ездить на машине в цветах. Отцеплять цветы строго запрещено законодательством. Мойка за мой счет", – написал мужчина в записке. Видео дня

"Я просто в шоке. Что это? Зашла на паркинг. Боже мой, как красиво. Спасибо большое", - сказала артистка в инста-сториз.

Позже Мишина рассказала, что на дороге ее остановила полиция и попросила убрать цветы, так как они мешали дорожному движению, прилетая на лобовые стекла других авто.

Напомним, ранее Ксения Мишина рассказала, что сейчас с квартирой, которую она купила до 24 февраля.

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