"Я буду очень нервным отцом": звезда "Мстителей" Крис Эванс вновь умилил сеть заботливым фото с любимым песиком

Пес Доджер, которого Крис Эванс взял в приюте несколько лет назад, давно является главной звездой в соцсетях голливудского актера.

Голливудский актер Крис Эванс, наиболее известный по роли Капитана Америка в киновселенной Marvel, вновь умилил соцсети фотографией со своими любимым псом Доджером.

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"День операции! Только что оставил его. Заберу его завтра утром. Если сегодняшний день является индикатором чего-то, то я буду очень нервным отцом", - написал актер на своей странице в Twitter.

В комментариях к посту подписчики пожелали псу скорейшего выздоровления, а также засыпали его восторженными отзывами по поводу того, как актер заботится о своем питомце.

Неделей ранее Эванс уже делился со своими подписчиками новостями о том, что у Доджера запланирована операция на бедре, продемонстрировав его новую "хирургическую стрижку". "Это будет долгое восстановление, но у меня есть предчувствие, что этот чемпион еще вдоволь набегается", - написал он тогда.

He’s got his ‘summer surgery haircut’. Next week he’s getting a shiny new hip! It’ll be a long recovery but I have a feeling this champ is gonna cruise. pic.twitter.com/kUFs0FKlsb — Chris Evans (@ChrisEvans) July 15, 2020

Отметим, что беспородный пес Доджер, которого Крис Эванс взял в приюте несколько лет назад, является главной звездой в соцсетях голливудского актера. Так, весной этого года Эванс поделился забавной историей о том, как неудачно собственноручно побрил пса во время карантина.

После завершения марвеловской "Саги бесконечности" весной 2019 года фильмом "Мстители.Финал" Крис Эванс распрощался с ролью Капитана Америка, решив сосредоточиться на других проектах. С тех пор на большие экраны осенью 2019 года вышел высоко оцененный критиками детективный фильм "Достать ножи", где актер сыграл одну из важных ролей, а весной 2020 года на Apple TV+ вышла восьмисерийная криминальная драма "Защищая Джейкоба" с Эвансом в главной роли, ставшая одним из самых рейтинговых сериалов данного стримингового сервиса. Кроме того, актер запустил свой собственный политический сайт A Starting Point, а также анонсировал участие в масштабном проекте от Netflix "Серый человек" с рекордным бюджетом.

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