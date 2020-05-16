"Что-то пошло не так": звезда "Мстителей" Крис Эванс неудачно подстриг любимого песика в домашних условиях (фото, видео)

Голливудский актер после неудачных экспериментов со своим псом на карантине понял, что некоторые вещи лучше доверить профессионалам.

Голливудский актер Крис Эванс, наиболее известный по роли Капитана Америки в фильмах киновселенной Marvel "Мстители", находясь на карантине решил собственноручно побрить своего домашнего питомца, однако что-то пошло не так.

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Само фото неудачного эксперимента актер разместил в своем микроблоге в Twitter еще в начале мая.

"Я заверил его, что я знал, что делаю. В начале он отнесся скептически, но с помощью угощений я его уговорил. Все вышло так плохо, так быстро. Думаю, некоторые вещи все же лучше оставить профессионалам. (Он еще не смотрелся в зеркало. Я сказал, что он выглядит потрясающе)", - написал тогда Эванс.

Вчера же "домашнем" выпуске ток-шоу Джимми Фэллона актер пояснил, как так вышло.

"Я уже делал это однажды, перед самым началом карантина. Совсем немного прибрал лишнее. И все прошло отлично. Потому я расслабился и решил еще немного укоротить его шерсть. Однако в итоге это все просто взорвалось мне в лицо. Я пытался как-то исправить ситуацию, но...", - рассказал Эванс.

Также он дал несколько советов для тех, кто решится повторить его опыт.

"Первый раз, когда я это делал, он был после прогулки уставший, просто лежал и по шерсти можно было очень легко проходить. И, главное, делать это по росту шерсти, а не против шерсти. Однако когда я делал это во второй раз, это было первое, что я решил сделать утром. Он был полон энергии, и просто начал выворачивать, как только я поднес бритву.

Пес по кличке Доджер, которого актер взял в приюте несколько лет назад, вообще регулярно становится звездой в Twitter Криса Эванса. Например, недавно он порадовал подписчиков таким милым фото.

Отметим, после выхода последней части "Мститетей. Финал" весной 2019 года, Крис Эванс решил отойти от роли Капитана Америки, сосредоточившись на других проектах. Так, осенью на большие экраны вышел позитивно оцененный критиками детективный триллер "Достать ножи", где актер сыграл одну из главных ролей. Также в апреле 2020 года на Apple TV+ стартовал показ детективного мини-сериала "Защищая Джейкоба" с Эвансом в главной роли, ставшего одной из главных весенних телевизионных премьер.