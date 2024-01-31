По словам Беспалова, Катя создает проблемы мужу своим поведением.

Обозреватель украинского шоу-бизнеса Богдан Беспалов рассказал, что у шоумена Владимира Остапчука появились проблемы из-за поведения его молодой жены Екатерины Полтавской.

На своем YouTube-канале Беспалов поделился, что организаторы мероприятий подписывают с Остапчуком договор, согласно которому он должен приходить без своей супруги, в том числе ему запрещается разглашать то, что происходит на мероприятии.

По словам блогера, проблема в том, что Полтавская постоянно с кем-то ссориться, "сливает" локации и прочее. Поэтому ей стали не рады. Однако это еще больше задевает Полтавскую, так как она выясняет отношения с организаторами из-за такого их решения.

"Она никуда не отпускает Остапчука одного, потому что знает, что она не первая и не последняя. Еще Полтавская игнорирует тот факт, что Остапчук любит как ванильное, так и шоколадное мороженое (вагинальный и анальный секс, - УНИАН). Поэтому Полтавской нужно нервничать еще больше", - сказал Беспалов.

Также Беспалов добавил, что сейчас Остапчук задумывается о том, нужен ли ему брак с Полтавской, потому что из-за нее одни проблемы.

"У него на работе появляются серьезные проблемы, а кому нужны репутационные риски и багаж в виде Полтавской, которая будет кошмарить гостей, организаторов и посредников? На весах выбор между профессией и любовью. Конечно, Остапчук будет выбирать деньги. А ты, Катя, своим поведением доведешь до ситуации, когда Остапчук тебя оставит, а ты даже не будешь понимать, что случилось", - добавил Богдан.

Кроме того, блогер говорит, что такое поведение Полтавской связано с ревностью. По его словам, она переживает, что Остапчук может смотреть на кого-то другого.

Напомним, экс-жена шоумена Остапчука будет искать любовь на шоу.

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