Горняк готова открыть свое сердце для новой любви.

Нотариус Кристина Горняк стала участницей романтического шоу Match me, ведущим которого является Мишель Сайкали. Как рассказала девушка на своей странице в Instagram, это будет первый такой опыт в ее жизни.

"Такая авантюра, которой я никак не дождусь. А почему нет? Когда как не сейчас. Пока я свободна, мое сердце открыто к новым знакомствам, к свиданиям. Поэтому, парни, я вас жду", – прокомментировала свое участие в шоу Горняк.

Также поклонники поинтересовались у нее, не хотела бы она поучаствовать в шоу "Холостячка". Экс-жена Владимира Остапчука ответила, что мужчины вряд ли выдержали бы ее "издевательств".

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"Вы реально видите меня в шоу "Холостячка"? Но мужчины не выдержат, думаю, моих "издевательств". Спасибо, девочки, но на "Холостячку" я пока не собираюсь", – отметила Кристина.

Отметим, Кристина Горняк была замужем за Владимиром Остапчуком, однако пара спустя несколько лет неожиданно рассталась. После развода у Кристины были новые отношения, но они не увенчались успехом. А вот Остапчук женился на Екатерине Полтавской, с которой вместе уже больше года.

Напомним, ранее бывшая жена Остапчука рассказала, как пережила развод.

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