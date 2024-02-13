Он прогулялся по Киеву в женской компании.

Певец и военный Виталий Козловский сейчас не находится на фронте. Недавно он прогулялся по Киеву в компании своих подруг. Одна из них опубликовала фото с этого дня на своей странице в Facebook.

В кадре Козловский позировал в черной куртке и бейсболке. Рядом с ним была его пиарщица Юлия Бакуменко и подруга Мила Максимчук.

"Мои друзья. Всегда вам рада. Люблю", - подписала снимок Мила.

Видео дня

Стоит отметить, что в 2023 году Виталий Козловский получил повестку, прошел военное обучение и отправился на фронт защищать Украину. Однако вскоре стало известно о том, что он больше не служит в Нацгвардии.

Певец и военный рассказывал, что сейчас служит в Киеве. По его словам, в новой части у него больше возможностей помогать военным.

Однако сейчас, судя по всему, Козловский вернулся к гражданской жизни. Последнее фото в военной форме он публиковал более двух месяцев назад.

Напомним, ранее Виталий Козловский рассказал, как над ним издевались в ВСУ. Он говорит, что никаких привилегий у него не было, а даже наоборот.

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