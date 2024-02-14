Мужчина показался снова в военной форме.

Украинский певец и военный Виталий Козловский опроверг слухи, что уже не на фронте. Напомним, недавно в сети была опубликована фотография, где он позировал не в военной форме с двумя подругами. Тогда пользователи начали активно писать, что якобы он больше не воюет.

Но позже Козловский решил выйти лично на связь с подписчиками в Instagram и подчеркнул, что до сих пор несет службу.

"Привет, дорогие друзья. Приятно выйти, точнее появиться перед вами, потому что директ завален сообщениями: "С вами все хорошо?", то есть со мной. Со мной все хорошо, на службе, как на службе", - отметил Виталий, одетый в военную форму.

Видео дня

Он также добавил, что хотел бы выходить в сторис с приятными творческими новостями, как было раньше, но пока другие реалии.

"Мне бы хотелось выйти к вам с хорошей новостью, как минимум такой какой-то творческой, что, например, выходит новая песня или видео. Но на все свое время", - подчеркнул певец.

К слову, Виталий Козловский получил повестку в прошлом году. Далее его отправили воевать на фронт в Донецкую область. Потом стало известно о том, что он больше не служит в Нацгвардии. Тогда он пояснил, что несет службу в Киеве в новой воинской части.

Напомним, ранее стало известно, что Козловский не получает военную зарплату в полном объеме.

Вас также могут заинтересовать новости: