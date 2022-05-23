Недавно музыкант выпустил композицию "Інша весна".

Многие поклонники раскритиковали украинского артиста Виталия Козловского, который снял клип на песню "Інша весна" в разрушенных оккупантами городах. В интервью программе "Зірковий шлях" певец жестко ответил хейтерам.

Артист отметил, что данную видеоработу нельзя назвать "танцами на костях", ведь этот клип - "крик о спасении", и в нем запечатлены те места, где раньше, в мирное время, Виталий Козловский бывал неоднократно.

"Есть люди, которые меня за клип хейтили. Бл*ть, идите нах*й. Потому что Богатырская 20, где мы снимали синхроны у разрушений, а номер 18 – это там, где я ходил на английский язык. Это хроника того, в чем я жил, это моя боль, это крик", - пояснил Виталий Козловский.

"Это крик души и разорванное сердце в куски и кровь, которая течет. Крик SOS: "Люди, услышьте. Мы живем среди этого. Среди этих разрушений. И это была главная цель видео", - резюмировал певец.

Напомним, названы украинские звезды, которые прекратили общение со своими родственниками-путинистами.

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