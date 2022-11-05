Исполнитель спел в России в честь 9 мая.

Украинский певец Виталий Козловский объяснил, почему в 2018 году выступал на территории страны, которая напала на Украину. Артист отметил, что до сих пор получает упреки и критику за это. В интервью Новости.LIVE музыкант сказал:

"Однажды съездил и мне прилетело. Когда это мне сегодня прилетает, я воспринимаю это без негатива. Я думаю: "Ну да, было такое". Не знаю, сколько оно мне еще будет прилетать. Может, на протяжении всей моей жизни мне это будут вспоминать?! Может! Не знаю. Но я знаю точно, что сегодня я совсем другой человек. А то, что было – это было, это невозможно вычеркнуть".

Видео дня

Артист подчеркнул, что после 2014 года ездил в РФ всего один раз. Аргументировал это Козловский тем, что тогда не имел осознанной позиции и понимания того, почему туда не стоит ехать. Тогда ему казалось, что музыка может существовать вне политики. Вот что добавил экс-подопечный Игоря Кондратюка:

"Я был бессознательным тогда. Я пел и мне казалось, что творчество вне политики и нет предела. Сегодня я понимаю, что творчество – это отражение какой-то политики так же. Творчество так же несет в себе какую-то позицию. Сегодня это именно так для меня выглядит".

Напомним, Виталий Козловский прокомментировал слухи о его нетрадиционной ориентации.

Вас также могут заинтересовать новости: