Накануне певица выпустила новый клип.

Известная певица и бывшая участница украинской группы "ВИА Гра" Вера Брежнева после премьеры своего клипа на песню "Розовый дым" поделилась с поклонниками новой подборкой ярких снимков.

Фото она опубликовала в своем Instagram.

"Состоялась премьера видеоклипа на мой сингл "Розовый Дым"! Очень важное событие для каждого артиста. Потому что наша работа – дарить эмоции... И они могут быть разными. А для меня важно, что наш мини-фильм не оставил вас равнодушными", – написала она.

На снимках Брежнева позирует в роскошном светлом платье с прозрачными вставками по бокам и в зоне декольте.

"Клип прекрасен! Уже несколько раз посмотрел!", "Вера – шикарная", "Космически красивая", "Лучшая", – отреагировали поклонники.

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Автор: Катерина Шварц