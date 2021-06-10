Певица поделилась откровенным снимком в Instagram.

Известная певица Вера Брежнева прямо-таки взбудоражила фантазию своих поклонников очень откровенным снимком.

Она предстала в кадре в белом боди, сквозь который заметны ее соски. Кроме того, она нанесла на лицо яркий макияж с акцентом на красные губы. Разумеется, фанаты не смогли оставить без внимания такой снимок.

"Ты ураган", "Космос", "Какая ты бесподобная", "Сейчас погода станет жаркой от тебя", "Ты эталон женственности и красоты", "Нереальная красота", - засыпали Веру комплиментами пользователи соцсети.

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Автор: Диана Могилевич