Брежнева позировала в купальнике / instagram.com/ververa
Известная певица Вера Брежнева прямо-таки взбудоражила фантазию своих поклонников очень откровенным снимком.
Она предстала в кадре в белом боди, сквозь который заметны ее соски. Кроме того, она нанесла на лицо яркий макияж с акцентом на красные губы. Разумеется, фанаты не смогли оставить без внимания такой снимок.
"Ты ураган", "Космос", "Какая ты бесподобная", "Сейчас погода станет жаркой от тебя", "Ты эталон женственности и красоты", "Нереальная красота", - засыпали Веру комплиментами пользователи соцсети.
Брежнева позировала в купальнике / instagram.com/ververa
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