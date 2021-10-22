Муж Пугачевой заявил, что он забывает обо всем, когда перед ним "маячат миллионы".

Российский артист и муж певицы Аллы Пугачевой Максим Галкин сделал смелое заявление. Ведущий признался в продажности и отсутствии принципов.

Во время беседы со скандальным россиянином Никитой Джигурдой на шоу "Музыкалити" Галкин заявил, что готов "стирать грани" ради большой суммы денег.

Так, одиозный Джигурда признался, что не так давно ему предлагали "наехать" на рэпера Моргенштерна и всю культуру российского рэпа в целом. За это ему обещали довольно крупное вознаграждение. Однако Джигурда отказался и сказал, что у него есть принципы, которых не хватает многим его знакомым из мира шоу-бизнеса.

Это очень удивило Галкина. Он был шокирован тем, что Джигурда отказался от денег. По словам мужа Пугачевой, у него другое отношение к принципам и продажности.

"У меня, если мне миллионы предлагают, граней нет вообще", - заявил Галкин, признав перед миллионами фанатов свою продажность.

Читайте также"Лиза - копия": Пугачеву в молодости сравнили с дочерью от суррогатной матери (фото)В комментариях к шоу фанаты написали, что их возмутила позиция мужа Пугачевой. Пользователи осудили слова Галкина и обвинили его в корысти.

"Как стыдно, фу", "И мать родную продаст", "Поэтому он с Пугачевой и живет", "Корысть из ушей лезет, какой зашквар", - отметили фанаты.

Максим Галкин и Алла Пугачева: что известно об их отношениях

Пугачева и Галкин познакомились на съемках клипа песни Примадонны "Будь или не будь", которые проходили 20 лет назад. 23 декабря 2011 года они официально поженились. Для Пугачевой это уже пятый брак.

Стоит отметить, что Галкин и Пугачева воспитывают 8-летних двойняшек от суррогатной матери - Лизу и Гарри. В этом году они пошли во второй класс.

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Автор: Виолетта Орлова