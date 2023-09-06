Девушка заявила, что люди перекрутили ее слова.

Блогерша-миллионник Татьяна Коряк вышла на связь со своими подписчиками в Instagram и попыталась оправдаться за свои слова относительного того, что "ВСУ - мясо".

Она сказала, что с начала полномасштабного российского вторжения закрывала сборы, донатила на армию, помогала простым людям, потому что любит свою страну и украинцев.

По ее словам, она много потеряла за время войны - родной город Бахмут, дом, близких и родных людей.

Кроме того, ранее Корячка говорила о том, что если кто-то принял решение пойти на фронт, то это не значит, что все должны это сделать, если кто-то страдает, то это не значит, что все должны страдать. Сейчас же она заявила, что понимает боль каждого человека.

"Я понимаю боль людей, который теряют в этой войне, которые пишут мне каждый день с просьбами о помощи. Я по возможности им помагаю, чем могу - пощу петиции, сборы. Потому что я люблю свою страну, люблю людей. Как бы они ко мне не относились, я их люблю и делаю это. Вы можете воспринимать мои слова нервным срывом, но я действительно хочу, чтобы в нашей стране наступил мир. Потому что я устала терять близких, родных. Думаю, и вы устали. Поэтому я и выступила за то, чтобы наша страна была в мире и процветании", - добавила Коряк.

Стоит отметить, что блогерша закрыла комментарии к посту. Поэтому фолловеры не смогли отреагировать на ее оправдание.

Скандал с Корячкой - что известно

Ранее Татьяна Коряк заявила, что война - это "грязные политические игры", а у наших воиной нет шансов в ней победить.

"Кого сейчас набирают? Мясо? Чтобы что? У воинов нет шансов. Тупо геноцид народа. Как вы, с*ка, этого не видите? Неужели нельзя переговорами все решить?" - сказала скандальная блогерша.

Она добавила, что сама никогда бы не взяла в руки оружие и не пошла бы убивать людей ни под каким предлогом.

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