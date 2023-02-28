Поздравить актрису пришли Дженнифер Энистон и Лиза Кудроу.

Звезда сериала "Друзья" Кортни Кокс, сыгравшая Монику Геллар, получила значимую для актеров награду. На Аллее славы в Голливуде открыли звезду с ее именем. Она стала 2750-ым человеком, который был удостоен такой возможностью.

Поддержать и поздравить актрису решили и ее подруги по сериалу "Друзья". На открытие звезды пришли Дженнифер Энистон, сыгравшая Рейчел Грин, и Лиза Кудроу, которая играла Фиби Буфе.

"Очень горжусь нашей девочкой сегодня. Я люблю этих женщин буквально каждой каплей своего сердца и души. Лиза Кудроу и я были в восторге от того, что смогли отпраздновать ее невероятные достижения", - написала Энистон в Instagram под фото с Кокс на Аллее звезд.

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Актрисы выглядели очень стильно. Все они выбрали наряды черного цвета. Кокс надела плиссированную юбку, а Энистон и Кудроу выбрали брюки. Все они дополнили свои наряды черными пальто.

Трогательные фото объятий актрис из сериала "Друзья" поразили фанатов. Они пишут, что Кокс, Энистон и Кудроу на своем примере доказывают, что женская дружба все-таки существует. Сама Энистон сопроводила подборку новых фото скриншотом из сериала, на котором она и ее подруги обнимались.

Кортни Кокс - что известно об актрисе

Звезде 58 лет. Она прославилась благодаря роли Моники в сериале "Друзья". Также актриса снималась в фильме ужасов "Крик". Известно, что Кортни Кокс также снималась в рекламе тампонов и запомнилась тем, что первой сказала на телевидении США о женской менструации, прямо называя ее "месячными".

В 2004 году актриса родила дочь. Сейчас она состоит в отношениях с музыкантом Джонни Макдейдом, их роман закрутился еще в 2013 году. Также Кокс снималась в сериалах "Город хищниц" и "Клиника". Сейчас актриса признается, что увлеклась "уколами красоты".

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