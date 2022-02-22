Кортни Кокс часто делает себе уколы красоты.

Американская актриса Кортни Кокс откровенно призналась, что уже давно и очень часто делает себе уколы красоты. По ее словам, с их помощью она старается выглядеть моложе.

Об этом сообщает Times.

Но позже актриса поняла, что у нее появилась зависимость от инъекций, и пришло время остановиться.

"Я годами старалась сохранить молодость и не понимала, что стала выглядеть странно из-за инъекций. Потом я осознала, что мне пора остановиться, потому что это стало безумием", - сказала звезда.

Также она добавила, что последнее время придерживается домашнего ухода за лицом, а к косметологам больше не обращается.

Напомним, ранее Кортни Кокс и Эд Ширан взорвали сеть легендарным танцем Роса и Моники из "Друзей".

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