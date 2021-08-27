Актер сильно разозлился, когда узнал о случившемся.

Том Круз лишился своего авто и ценного багажа, который находился в машине. Злоумышленники угнали его BMW X7 стоимостью 140 тысяч долларов, багаж оценивается тысячами долларов. Неприятная ситуация случилась с Томом Крузом в Великобритании, где он сейчас снимается в фильме "Миссия невыполнима 7".

Об этом сообщило издание The Sun.

Злоумышленники угнали авто BMW X7, которое было припарковано возле отеля, где на время съемок остановился Том Круз. Неизвестные взломали электронный замок от машины актера.

Уже через несколько часов угнанную машину нашли через электронную систему слежения. Однако грабители успели скрыться, прихватив с собой багаж и личные вещи Тома Круза. Артист сильно разозлился из-за случившегося, ущерб оценивается в тысячи долларов.

Читайте также"Будто реально ожил Андрюша": мама Кузьмы эмоционально отреагировала на "возвращение" сынаСъемки фильма "Миссия невыполнима 7" принесли Тому Крузу немало проблем. Сначала съемки откладывались из-за пандемии, а после этого всю группу, которая занимается созданием фильма, отправляли на карантин. Теперь же, когда съемки наконец стартовали, Том Круз едва не лишился своего авто и был вынужден попрощаться с ценными личными вещами.

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Автор: Полина Кузенко