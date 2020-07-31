Звезда сериала "Во все тяжкие" заразился коронавирусом и призвал всех носить "чертовы маски"

По словам актера, ему повезло, у него были мягкие симптомы болезни.

Американский актер Брайан Крэнстон, известный по роли Уолтера Уайта в популярном сериале «Во все тяжкие», заявил, что переболел COVID-19.

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Как отметил Крэнстон, он соблюдал карантинные ограничения, но все равно заразился. По его словам, болезнь прошла в легкой форме, и сейчас он уже в порядке.

Актер призвал всех людей носить защитные маски, соблюдать социальную дистанцию и чаще мыть руки:

«Я заразился вирусом. Ага, сейчас это звучит устрашающе, потому что более 150 тысяч американцев умерли из-за него. Я стал одним из счастливчиков. Мягкие симптомы. Я призываю вас надевать эту чертову маску, мыть руки и оставаться в стороне от общества. Мы можем победить, но только если мы будем следовать правилам вместе».

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