Королева взяла любимую трость герцога Эдинбургского, которой он регулярно пользовался, управляя поместьем Сандрингем.

Королева Великобритании Елизавета II появилась на приеме в бальном зале ее резиденции в Норфолке с тростью своего покойного супруга принца Филиппа.

Монарх пригласила гостей на чаепитие и вышла к ним в голубом платье с вышивкой и особенным аксессуаром в руках. Елизавета II взяла с собой трость с резной ручкой из рога, принадлежащую принцу Филиппу, в память о нем, сообщило издание Hello!

Писатель и телеведущий Джайлс Брандрет отметил, что королева взяла любимую трость герцога Эдинбургского, которой он регулярно пользовался, управляя поместьем Сандрингем.

В последний раз принца Филиппа фотографировали с этой тростью в 2013 году, когда он посещал близлежащий заповедник после операции на брюшной полости.

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Принц Филипп умер в возрасте 99 лет 9 апреля 2021 года в Виндзорском замке, его похороны прошли в часовне Святого Георгия 17 апреля. Филипп и Елизавета были в браке более 73 лет. У них родились четверо детей.

Королеву Елизавету II впервые за долгое время с тростью заметили в октябре 2021 года, когда она вместе с дочерью принцессой Анной посещала службу в День Благодарения, посвященной столетию Королевского британского легиона в Вестминстерском аббатстве.

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