32-летняя принцесса Беатрис родила первенца весом менее 3 килограммов.

Внучка королевы Елизаветы II впервые стала матерью. Принцесса Беатрис родила дочь. Радостное событие случилось 18 сентября.

Об этом сообщается на официальном сайте Королевской семьи Великобритании.

Принцесса Беатрис родила первенца от своего супруга - Эдуардо Мапелли Моцци, у которого уже есть ребенок от первого брака. Внучка королевы Елизаветы II и ее новорожденная дочь хорошо себя чувствуют.

Девочка, которую родила принцесса Беатрис, весит 2 килограмма 810 граммов. Малышка появилась на свет 18 сентября 2021 года в 23:42 в лондонской больнице.

Читайте такжеЗавещание принца Филиппа будет засекречено на 90 лет для защиты королевыПресс-служба Королевской семьи добавила, что бабушка и дедушка, а также прабабушка и дедушка новорожденной уже знают о радостном событии. Теперь принцесса Беатрис и ее муж с нетерпением ждут, чтобы познакомить свою дочь с ее старшим братом Кристофером, сыном Моцци.

Сама принцесса Беатрис поблагодарила акушерок и весь персонал, который помог ей при родах.

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Автор: Полина Кузенко