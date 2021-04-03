Королева встретилась с сыном накануне Пасхи.

Накануне Пасхи королева Елизавета II впервые за долгое время встретилась со старшим сыном принцем Чарльзом. Вместе они прогулялись по саду Фрогмор-Гаусс, расположенному неподалеку от Виндзорского замка.

Читайте такжеКоролева Елизавета II отдала дом Меган и Гарри своей беременной внучке - СМИ

Букингемский дворец в Instagram поделился двумя трогательными фото, сделанными во время редкой прогулки. Автором кадров стал королевский фотограф Крис Джексон. Это первые совместные фотографии Ее Величества и принца Уэльского после выхода скандального интервью Гарри и Меган.

Из обнародованных фото понятно, что они гуляли садами Фрогмор-хаус среди цветущих деревьев и нарциссов в хорошем настроении. Для второго выхода за последнюю неделю 94-летняя королева Елизавета II выбрала темно-зеленое пальто, один из фирменных платков с цветочным принтом и теплые вязаные перчатки.

Тогда как 72-летний наследник престола принц Чарльз не изменил любимому классическому стилю. На нем длинное пальто карамельного цвета, светло-голубая рубашка, галстук и серые брюки.

"Королева и принц Уэльский наслаждаются прогулкой на территории Фрогмор-хаус, Виндзор. Эти фотографии обнародованы по случаю празднования пасхальных выходных", – говорится в сообщении Букингемского дворца.

Напомним, еще в ноябре 2020 года поместье Меган Маркл и принц Гарри Фрогмор-хаус отдали принцессе Евгении и ее мужу Джеку Бруксбенку. Загородную резиденцию пара получила в подарок от Ее Величества накануне свадьбы и незадолго до пополнения в семье.

После рождения первенца Августа Филиппа принцесса Евгения поселилась именно во Фрогмор-Гаусс. Поэтому можно предположить, что королева Елизавета II и принц Чарльз встретились в садах королевской резиденции, чтобы увидеть новорожденного внука.

Королевская семья Британии: что известно

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

Автор: Виктория Гордиенко