Он пока отменил ближайшие мероприятия.

Короля Великобритании Чарльза III госпитализировали в больницу.

Как сообщает Associated Press, причиной срочного обращения к врачам стали побочные эффекты из-за лечения рака, которые почувствовал сам король.

"Его величество вернулся в Кларенс-хаус, и в качестве меры предосторожности, по совету врача, завтрашняя дневниковая программа также будет перенесена. Его величество хотел бы извиниться перед теми, кто в результате этого может испытать неудобства или разочарования", - сообщает Букингемский дворец.

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Что известно о заболевании Чарльза III

В начале прошлого года король Великобритании проходил плановую проверку здоровья. Однако во время прохождения врачей у Чарльза III нашли доброкачественное новообразование в предстательной железе и диагностировали рак. Долгое время мужчина проходил лечение, однако параллельно выполнял свои государственные обязанности и работал с документами. Медики тогда также советовали королю отложить публичные мероприятия на некоторое время.

Напомним, ранее король Чарльз III встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским несмотря на нейтралитет.

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