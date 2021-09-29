Дочь звездных родителей и сама уже начала модельную карьеру.

Дочь знаменитых актеров Моники Белуччи и Венсана Касселя 16-летняя Дева Кассель посетила показ коллекции Dior сезона весна-лето 2022 в рамках парижской недели моды.

На мероприятии перед камерами фотографов девушка предстала в элегантном костюме черного цвета. Наряд состоял из топа в виде корсета на пуговицах и широких брюк со стрелками и высокой талией.

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Обута Дева была в черные открытые босоножки на каблуках, а в руках она держала маленькую бежевую сумку от Dior. У Девы были распущенные густые темные волосы, как у ее звездной мамы, а на лице - легкий макияж. Дополнила образ девушка локаничной золотой цепочкой.

Карьера Девы Кассель

Дева Кассель уже начала работать в модной индустрии. Она сотрудничает с брендом Dolce & Gabbana и уже успела украсить собой обложки нескольких модных глянцев.

Моника Белуччи и Венсан Кассель

Актеры познакомились в 1996 году на съемках фильма "Квартира". Пара поженилась в 1999 году. У актеров родились две дочери - Дева (2004) и Леони (2010). В августе 2013 года Белуччи и Кассель объявили о разводе.

Автор: Виолетта Орлова