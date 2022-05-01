Путинистка сказала, что ее "тошнит при виде Анджелины Джоли".

Украинский продюсер и телеведущий Игорь Кондратюк ответил Тине Канделаки, которая заявила, что ее "тошнит при виде Анджелины Джоли". Кондратюк считает, что российская пропагандистка понимает, что происходит в Украине, и свой выбор она уже сделала.

"У Тины, безусловно, были мозги. Когда-то. Но когда Россия дала понять, что ей, Тине, лучше быть безмозглой бл*дью, она согласилась. Это ее сознательный выбор", - написал продюсер.

"Тина прекрасно понимает все, что происходит еще с марта 2014 года, и как это называется. Но ей платят за другое. Она широко расставила… уши, и дала свой острый язык для эксплуатации. Такие хуже, чем зомбированная рашистская биомасса где-то из-за Урала", - добавил Кондратюк.

Отметим, 30 апреля в одном из кафе Львова заметили голливудскую актрису и посла ООН по делам беженцев Анджелину Джоли. И если украинцы обрадовались этому событию, то у российских пропагандистов оно вызвало "рвотный рефлекс". Так, пророссийская ведущая Канделаки негативно высказалась в адрес Джоли, и сказала, что это был первый раз, когда ее "затошнило при виде Джоли".

Напомним, ранее рэпер Потап резко ответил Канделаки, которую "тошнит от Джоли во Львове".

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