Звезда "Евровидения" Том Нойвирт, более известный под псевдонимом Кончита Вурст, эпатировал поклонников новым снимком.
Читайте такжеНе узнать: Кончита Вурст удивила новым образом (фото)Снимок артист опубликовал на своей странице в Instagram.
На фото певец позирует перед камерой лишь в майке из сеточки. На нем парик с длинными волосами и нарощенные ресницы, а в носу серьга.
Подписчики певца пришли в восторг от его образа.
При этом несколько дней назад артист выложил в Инстаграм другое фото, на котором он позирует совсем в другом образе.
Кто такая Кончита Вурст
Австрийская певица Кончита Вурст стала известна международной общественности после того, как выиграла "Евровидение" в 2014 году. Необычная внешность певицы, с длинными волосами и бородой, дополненная яркими концертными платьями, вызвала неоднозначную реакцию публики.
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