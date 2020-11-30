Эпатажный артист Том Нойвирт показал фото с минимумом одежды.

Звезда "Евровидения" Том Нойвирт, более известный под псевдонимом Кончита Вурст, эпатировал поклонников новым снимком.

Читайте такжеНе узнать: Кончита Вурст удивила новым образом (фото)Снимок артист опубликовал на своей странице в Instagram.

На фото певец позирует перед камерой лишь в майке из сеточки. На нем парик с длинными волосами и нарощенные ресницы, а в носу серьга.

Подписчики певца пришли в восторг от его образа.

При этом несколько дней назад артист выложил в Инстаграм другое фото, на котором он позирует совсем в другом образе.

Кто такая Кончита Вурст

Австрийская певица Кончита Вурст стала известна международной общественности после того, как выиграла "Евровидение" в 2014 году. Необычная внешность певицы, с длинными волосами и бородой, дополненная яркими концертными платьями, вызвала неоднозначную реакцию публики.

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Автор: УНИАН