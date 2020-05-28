Кончита Вурст эпатировала новым образом (фото)

Звезда "Евровидения" показалась в образе хиппи.

Скандальная звезда "Евровидения" Кончита Вурст снова стала носить длинные волосы, однако одежда у нее - мужская.

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Снимки в новом образе артистка опубликовала на своей странице в Instagram.

На фото Кончита Вурст предстала с длинными прямыми волосами, традиционной густой бородой и пышными ресницами. Свой образ она дополнила красной банданой. Однако, артистка, вопреки традиции, оделась в мужскую джинсовую безрукавку.

"Великолепный хиппи-лук", "Каков бы ни был твой стиль, ты всегда выглядишь так здорово", "Большое вам спасибо. Вы выглядите потрясающе!" - написали поклонники.

Напомним, эпатажная певица Кончита Вурст стала известна международной общественности после того, как выиграла «Евровидение» в 2014 году. Необычная внешность певицы, с длинными волосами и бородой, дополненная яркими концертными платьями, вызвала неоднозначную реакцию публики.

Как сообщал УНИАН, под псевдонимом Кончиты Вурст скрывается артист Том Нойвирт.

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