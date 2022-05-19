УНИАН назвал топ-5 звезд, недовольных своей внешностью.

Наверное, у каждого есть свой кумир, на кого он стремится быть похожим. И пока мы пытаемся наследовать селебрити, они находят в себе изъяны.

Анджелина Джоли

Анджелина Джоли - одна из самых красивых женщин современности. И пока многие девушки прибегают к пластическим операциям, чтобы стать похожими на голливудскую актрису, сама Джоли комплексует из-за своей внешности, в частности из-за пухлых губ. В одном из интервью звезда призналась, что порой ей кажется, что она выглядит как смешная кукла.

Скарлетт Йоханссон

Актриса Скарлетт Йоханссон неоднократно жаловалась на свой рост и вес. По ее словам, ее ноги короткие и полные. Несмотря на такую необоснованную критику в свой адрес, ей таки удалось стать любимицей миллионов. Поклонники уверены, что это "изюминка" актрисы. Более того, ее считают достаточно привлекательной.

Камерон Диас

Наверное, многие девушки, обладающие маленькой грудью, когда-то комплексовали из-за этого. Актриса Камерон Диас не исключение.

"Я периодически щупаю свою грудь, проверяю - ну вдруг она немножко выросла? Но нет, она не растет", - сказала в одном из интервью Диас.

Пенелопа Крус

А вот Пенелопа Крус комплексует из-за маленькой попы. По словам актрисы, в детстве она занималась балетом, поэтому ее ягодицы настолько изящные. И хоть из-за этого Крус комплексует, мы рады, что она не сделала себе "попу как у Ким".

Пэрис Хилтон

Отличительная черта Пэрис Хилтон - это 42-й размер ноги. Девушка считает это значительным изъяном и стесняется своих ног. Чтобы скрыть этот недостаток, Пэрис чаще всего носит туфли на высоком каблуке.

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