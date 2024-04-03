Серга сказал, что сожалеет о своей инфантильной позиции и сейчас точно поступил бы иначе.

Известный украинский певец Коля Серга долгое время жил и строил свою карьеру на две страны. Даже в 2014 году, когда враг аннексировал Крым и начал свое наступление на Востоке, артист продолжал продвигать свое творчество в стране-агрессоре.

Сейчас музыкант признал свою ошибку. Он со слезами на глазах сказал, что у него была инфантильная позиция и не до конца понимал все, что происходило:

Я не воспринял аннексию Крыма. Я не воспринял начало войны. И это была очень инфантильная позиция. Если бы я понимал, что происходит, поступил бы я иначе? Да, я бы поступил иначе. Я был бы на Майдане среди лучших людей... Я погрузился в изучение украинской литературы. И мне сразу попался Николай Хвылевой - "Арабески". Я прочитал, и был потрясен. Я сидел и у меня слезы текли по щекам от того, что я понял, что меня просто обманули. Ну это вау, это мировой уровень.

После полномасштабного вторжения российских войск Серга кардинально изменил свою позицию: он полностью перешел на украинский язык и стал на защиту государства в составе ВСУ.

"Мой переход был резкий. Я себе запретил общаться на русском языке. Например, у меня была когда-то песня, называлась "Бога след". Такая балийская песня. На самом деле, в сравнении очень легко любить жизнь без войны, но когда появляется война, и ты... глобальная картина дополняется, и ты видишь не Бога след, как в той песне, а Бога тень", – поделился певец.

Напомним, ранее Коля Серга раскрыл секрет легкого перехода на украинский язык.

Вас также могут заинтересовать новости: