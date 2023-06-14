Артисты выглядели счастливыми и улыбались на камеру.

Писатель Сергей Жадан и певица Кристина Соловий заинтриговали сеть. На фоне слухов об их романе они записали совместное видео и обратились к поклонникам.

Так, Жадан и Соловий приглашают фанов на концерт в Дрогобыче, где будут и певица, и группа писателя. Во время выступления артисты планируют собирать средства на помощь военным.

На видео певица и писатель улыбаются и выглядят счастливыми. Соловий стояла за Жаданом и игриво "стреляла" глазами.

Из-за этого поклонники сразу решили, что артисты уже не пытаются скрыть роман. В комментариях появились как вопросы, так и поздравления. Фаны пишут:

"Когда свадьба?"

"Думала, объявят об отношениях"

"Кристина так счастлива рядом с Сергеем".

Слухи о романе Жадана и Соловий - с чего все началось

В 2022 году Жадан снялся в клипе Соловий, после чего фаны решили, что артисты закрутили роман. В клипе писатель целовал певицу, а потом рассказал, что такая роль далась ему очень легко и даже интересно.

Впоследствии Жадан и Соловий не сумели скрыть тайное свидание. Их заметили, когда они гуляли и держались за руки. Кроме этого, писатель подал на развод со своей женой. Недавно Жадан и Соловий подогрели слухи о романе, когда устроили "пожар" на сцене.

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