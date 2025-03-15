Артистка публично извинилась за грубость на сцене.

Известная украинская певица Анастасия Прудиус, более известная как Kola, публично извинилась перед своей командой после скандала на ее концерте во Дворце спорта 8 марта. Артистка из-за проблем со звуком во время выступления на несколько минут остановила концерт и с возмущением обратилась к звукорежиссерам.

Инцидент получил огласку в сети, а ролик с моментом завирусился в сети, в частности, в соцсети X. Ссора исполнительницы с командой произошла во время ее выступления на сцене с артистом Parfeniuk. Прямо перед многотысячной аудиторией знаменитость высказала свое недовольство относительно работы звукорежиссеров.

Она была возмущена качеством звука на концерте и разъярена уровнем подготовки к такому масштабному шоу. Анастасия сказала со сцены, что не продолжит свой концерт, пока ее команда не решит все проблемы.

"Все стало хуже в 58 раз. Пока вы не сделаете звук, я не буду выступать. Решайте сейчас же. Я не могу петь, это ад. Я петь не буду в таких условиях, я не лох! Я сказала: я не буду петь в таких условиях", - заявила 8 марта звезда.

Kola прокомментировала инцидент во Дворце спорта

После хейта в сети и обсуждений ситуации, которая произошла на концерте, Прудиус вышла на связь и прокомментировала инцидент. Она не стала молчать о ссоре и решила публично попросить прощения у своей команды за грубость во время выступления. Kola призналась, что была тогда на эмоциях и не смогла их сдержать, поскольку хотела, чтобы концерт прошел идеально.

"Нужно брать ответственность за свои поступки. Видео адресовано моей команде звукорежиссеров, к которым я обратилась в очень грубой форме, и за это я хочу попросить у них прощения. На тот момент я не слышала музыку в своих in-ear и думала, что не могу стопроцентно отдать зрителям то, чего они заслуживают. К сожалению, эмоции взяли надо мной верх. Это мой опыт, я его принимаю. Я такая, какая есть, и думаю, что именно за это вы меня и полюбили", - сказала исполнительница в своем Instagram.

Реакция подписчиков на извинения Kola:

"Ты такая невероятная. Все знают, какая ты искренняя и светлая, понятно, что это было "о справедливости и профессионализме"

"Настя! Я знаю, что ты всех любишь и тебя все любят, а даже если что-то сказала, то не со зла и в шутку"

"Настя, только вперед! Люблю, а хейтеры пусть хейтят, это все опыт"

"Такая, какая есть. За это и полюбили. Настоящая, искренняя. Я вообще подумала, что это была не грубая форма, а такая задумка: именно так это сказать"

Напомним, ранее скрипач-военный Moisei сделал девушке предложение прямо на концерте Kola. В сети показали, как артист позвал любимую замуж на сцене.

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