Музыкант решился на важный шаг в Международный день борьбы за права женщин, 8 марта.

Украинский артист и скрипач Моисей Бондаренко, более известный как Moisei, которого в феврале не выпустили за границу с Дмитрием Шуровым, сделал предложение своей избраннице. Музыкант, который сейчас защищает Украину на фронте, стал на одно колено и позвал свою возлюбленную замуж на концерте известной украинской певицы.

Исполнительница KOLA (Анастасия Прудиус) 8 марта дала большой сольный концерт в столичном "Дворце спорта". Моисей выступил с коллегой на одной сцене и исполнил с ней композицию "Дочекаюсь", пишет издание "ТСН". Точнее, она пела, а Moisei играл на скрипке.

Сразу после своего выступления в Международный день борьбы за права женщин музыкант решил сделать предложение певице и композитору Екатерине Зволинской. Он позвал любимую на сцену, после чего в очередной раз признался ей в любви и отметил, что хочет видеть рядом с собой именно такую девушку как она. Он также рассказал, что Екатерина ждет его возвращения с фронта, а когда их разлука становится длительной, то она всегда приезжает к воину на восток.

"Очень волнуюсь... Я бы хотел пригласить на эту сцену человека, которого я очень сильно люблю, который меня ждет. Когда не в состоянии уже ожидать, приезжает ко мне на восток втихаря и привозит мне мои любимые котлетки", - сказал Бондаренко.

Произнеся эти слова, он стал на одно колено и попросил руки и сердца у Зволинской. Исполнительница согласилась стать женой скрипача, который услышал от нее желанное "да". После этого пара слилась в объятиях. KOLA поздравила влюбленных и продолжила исполнять одну из своих песен для них. Присутствующие на концерте сняли момент на камеру и распространили в сети.

К слову, в 2022 году Moisei принял участие в Нацотборе на "Евровидение-2023". В финале он выступил с песней "I'm Not Alone" и занял седьмое место. Уже в феврале артист пополнил ряды ВСУ и отправился на фронт.

Напомним, ранее своей возлюбленной сделал предложение сын украинского ведущего Игоря Пелыха. Военный Иван Пелых решился на важный шаг за рубежом. Избранница защитника показала в сети, где именно она сказала "да" жениху и похвасталась кольцом.

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