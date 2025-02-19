Этот трек зацепит каждого.

19 февраля украинская певица KOLA презентовала свою новую драматическую песню "Край" о любви, для существования которой необходимо внимание обоих.

Это история о том, как важно говорить, когда кажется, что все рушится. Об отношениях, которые можно спасти разговором, если вовремя услышать друг друга. "Край" - это не только о боли и разочаровании, но и о тех моментах, когда достаточно слов, чтобы сохранить что-то ценное.

В этой песне KOLA мастерски передает драматизм отношений, где молчание становится пропастью, а слова имеют силу менять судьбу.

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"Иногда мы не замечаем важных вещей, не уделяем внимания тому, что может спасти наши чувства, - делится KOLA, - Но всегда есть шанс поговорить, понять и найти выход, если не бояться откровенности".

С мелодичной подачей, глубокими образами и чувственным исполнением "Край" зацепит каждого, кто хотя бы раз чувствовал, как молчание отдаляет друг от друга, как обесценивание чувств партнера разрушает любовь. Эта песня уже успела отозваться в сердцах слушателей в соцсетях, а теперь выходит официально,

Напомним, ранее Дорофеева выпустила саундтрек "Мураками" для украинского фильма.

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