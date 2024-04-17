Актриса рассекретила, кем работает ее возлюбленный.

Известная украинская актриса Зоряна Марченко призналась, что после развода, ее сердце занято и она находится в отношениях.

Актриса поделилась, что сейчас почти не снимается в новых кинопроектах, но в то же время ее жизнь довольно насыщена событиями. Сейчас звезда посвятила себя дочери Агафье, которая родилась в браке с россиянином. Кроме того, Марченко устраивает свою личную жизнь.

"Я занимаюсь ребенком, школой, уроки, ее танцы. Конец второго класса - это надо все хвосты подтянуть. И у меня есть личная жизнь. Мужчина и любовь в моей жизни есть", - откровенно рассказала актриса.

По словам Зоряны, со своим возлюбленным она начала отношения еще в прошлом году. Пара была давно знакома, и их первая встреча состоялась на съемочной площадке. Актриса не раскрыла всех подробностей отношений и личность мужчины, однако указала, что он не работает актером:

Он не актер. Я с актерами завязала. Он имеет отношение к кино. Он работает на съемочной площадке. Мы когда-то с ним давно познакомились именно на съемочной площадке. Тогда как-то ничего не произошло, было не время. В прошлом году мы с ним снова встретились, и как-то так.

К слову, это уже третий муж актрисы. До него она была дважды замужем. Первым мужем был актер Алексей Тритенко, а вторым - россиянин Александр Ведменский.

Напомним, ранее Зоряна Марченко рассказала об отношениях с бывшим мужем-россиянином. В браке с Ведменским актриса родила девочку.

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