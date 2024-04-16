Они были вместе всего несколько лет.

Звезда сериала "Просто Надежда" Зоряна Марченко впервые рассказала о своем бывшем супруге-россиянине и об их отношениях во время полномасштабной войны.

Пара закрутила роман в 2016 году. Марченко не планировала ничего серьезного, однако, узнав о беременности, поддалась уговорам возлюбленного переехать в Россию.

По ее словам, Александр Ведменский обещал ей, что сумеет позаботиться о них с ребенком, но он так и не сдержал своего обещания. Зоряна говорит, что он пошел учиться, оставив ее одну.

"Там ничего не было для того, чтобы создавать семью. Когда я перевезла туда все вещи, оставила здесь всю свою жизнь и уехала туда, он пришел и сказал, что идет учиться к Михалкову. Мол, это шанс, это круто. Он сказал: "Ты должна меня поддержать. Я пойду". Для меня это было предательство. Он меня бросил. Я 24 на 7 была одна", – призналась Зоряна в интервью Алине Доротюк.

Спустя два года отношений Марченко с дочерью Агатой вернулась в Украину. Она добавила, что в начале полномасштабного вторжения экс-супруг позвонил ей и позвав в Саратов, однако она отказалась.

Первое время актриса находилась в Нидерландах у своей бывшей свекрови, а затем вернулась в Украину. Несколько раз Ведменский писал Марченко с просьбой привезти ему дочь, но она твердо отвечала, что не будет уезжать из родной страны.

Сейчас же, продолжила звезда украинских сериалов, Ведменский практически не общается с дочерью, а все потому, что она просто не отвечает на его сообщения. Агата до сих пор не понимает, почему ее отец поддерживает преступный режим Кремля и геноцид украинского народа.

Напомним, ранее путинист Бардаш цинично высказался об украинском паспорте.

Вас также могут заинтересовать новости: