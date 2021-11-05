Астролог также предположила, что настоящая любовь "накроет" певицу в следующем году.

Астролог Поля Радость сделала прогноз, кого может выбрать героиня шоу "Холостячка 2" Злата Огневич в финале.

На данный момент в проекте осталось всего 5 участников. Прогнозы носят субъективный и развлекательный характер, пишет РБК-Украина.

"Злата с Солнцем в Козероге, что дает представление не только о человеке, но и мужчинах в ее жизни. Каким был отец и каким она видит своего мужчину. Козерог верный и преданный, он нацелен на большие достижения и в меру аскетичен, он строгий и элитарный. Также у Златы в Козероге Венера – это объясняет, кого женщина выбирает и желает. По сути, ее желания совпадают с тем, какой мужчина сделает ее счастливой. Она и сама верная, однолюб и человек большого полета. Луна в Водолее делает девушку воздушной, по-хорошему странноватой, яркой, подвижной и экспрессивной. Эмоции ее часто шаткие и непредсказуемые", – охарактеризовала астролог главную героиню шоу.

Астролог также предположила, что настоящая любовь "накроет" певицу в следующем году.

Читайте также"Страх и тревога": стоматолог из шоу "Холостячка" описал жизнь на реалитиЧто касается совместимости Златы Огневич с каждым из участников шоу, то астролог сделала следующие выводы:

Злата и Олег Плахотнюк. Идеальный вариант. Я бы дала 5 из 5 по экспресс-синастрии при условии выбора только из этих пяти мужчин во всем мире.

Злата и Андрей Задворный. Есть нечто, что я бы назвала "непримиримые разногласия"... Но если этот брак был бы первым для Андрея, то он, скорее всего, очень быстро бы распался. Я бы дала 2 из 5 к совместимости.

Злата и Максим Тарапата. Вероятно, он хорош для первых 10 свиданий и красивого романа, но не с перспективой на жизнь. Я бы дала тоже 2 из 5.

Злата и Андрей Хветкевич. Связь на уровне эмоций и логики ума не прослеживается. И чтобы это сыграло, парню надо намного больше времени, чем рамки проекта. По дому брака контролер он. В целом жить можно. Но я бы дала 3 из 5.

Злата и Дмитрий Шевченко. Парень для нее неустойчив и непонятен. Она для него недостаточно зажигалка. Пока у нее есть успех, а отношения не зарегистрированы в загсе, тут есть чему произойти. Но не более того... Я бы дала 0 по совместимости и предупреждение "не влезай - убьет".

Ранее сообщалось, как участник "Холостячки" написал разгромный пост о свидании со Златой Огневич.

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Автор: Виолетта Орлова