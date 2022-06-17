Украинский кинорежиссёр, клипмейкер и продюсер признался, что у него внутри бурлят эмоции, но из-за стресса он не может их проявлять.

Известный клипмейкер и продюсер Макса Барских Алан Бадоев рассказал о своей жизни во время полномасштабной войны. Он отметил, что старается не читать новости. Узнает о происходящем из ежедневных видеообращений президента Украины Владимира Зеленского.

В своем интервью Маше Ефросининой Бадоев подчеркнул, что в эмоциональном плане за последние почти 4 месяца изменился, стал более закрытым и черствым.

"Я раньше был человеком, который мог всплакнуть - пустить скупую или не скупую слезу. Меня это очищало. За три месяца сейчас у меня не было ни одной слезы. Они где-то там наворачиваются, но ничего не происходит. Поэтому какие бы события не происходили, я не плачу. Видимо, организм немного окаменел, закрылся и держит меня в корсете, потому что внутри меня очень трогательный человек, который бы не выжил", - поделился Бадоев.

Режиссер считает, что вернётся в свое привычное эмоциональное состояние после победы Украины. И уже даже знает, что сделает первым делом.

"Когда мы победим, я поплачу. Я выйду на улицу и пореву нормально. Я эмоции не скрываю", - сказал Алан Бадоев.

Напомним, телеканал 1+1 совместно с известным режиссером Аланом Бадоевым презентовал ролик о проекте "Довга доба".

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