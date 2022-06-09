"Довга доба" - история о жизни, мечтах и планах украинцев до войны, а также о том, как вторжение России все изменило.

Недавно телеканал 1+1 совместно с известным украинским режиссером Аланом Бадоевым объявил сбор материалов для особого документального фильма под названием "Довга доба". Лента станет первым крупным проектом, который в художественной форме осмысливает свежие и еще такие болезненные события войны, которую Россия развязала против Украины.

"Довга доба" - история о жизни, мечтах и планах украинцев, последний день нашей мирной жизни и начало нового этапа, который начался 24 февраля под звуки бомб и сирен. Это хроника войны глазами украинцев, воссоздание событий через личные истории. Сценарий к картине ежедневно пишет народ Украины своим активным сопротивлением агрессии и единством.

Сегодня в "Сніданку з 1+1" телеканал презентовал эмоциональный тизер к проекту, который не оставляет равнодушным. В видео известный режиссер поделился своей историей и рассказал, что делал в последний мирный день накануне вторжения РФ на территорию Украины.

"За день до войны, 23 февраля, я был в Киеве. Отснял свой новый проект и очень радовался этому. Перед сном я позвонил своей дочери Лоле, а когда засыпал, то почувствовал себя очень счастливым. На следующий день, 24 февраля, Россия атаковала ракетами и бомбами украинские города. В тот момент моя жизнь изменилась навсегда, и я знаю, что и ваши жизни. У каждого из нас есть своя личная история этой войны. Пожалуйста, пришлите нам свои видеодневники и видеофакты войны. Поделитесь своими историями, переживаниями и чувствами для того, чтобы мы вместе смогли рассказать миру всю правду о войне в Украине. Важно сделать так, чтобы никто не имел ни единого шанса извратить эту правду", - говорит Алан Бадоев.

В ролике показаны эксклюзивные кадры с личного телефона режиссера, самые счастливые моменты жизни. Также в видео показаны жуткие кадры первых взрывов, горящих зданий, вражеской техники и другие шокирующие моменты, которые были сняты на телефоны украинцев. Режиссер на собственном примере показал, какие видео ожидает получить от украинцев.

Для того чтобы стать соавтором документального фильма "Довга доба", нужно заполнить анкету и прислать видеоматериалы, на которых зафиксированы ваши семьи в последний мирный и счастливый день перед началом войны. Видео, показывающие вашу семью (вместе или по отдельности) в первый день войны - 24 февраля: первые бомбы, ваша первая реакция, ваши записи в течение первого дня, первая ночь, разговоры. Если вы вели видеодневник событий: следующие бомбежки, укрытия, ночевки, ваши размышления и комментарии к событиям, разговоры в кругу семьи во время пребывания в укрытиях, все, что может быть важным - каждая деталь и ваше мнение.

Поделитесь с нами самыми щемящими моментами, которые вы пережили в течение этой войны. Ведь ни один человек, пострадавший от российской агрессии, ни одно событие или преступление российских оккупантов не должно быть забытым. Просим передавать материалы без какого-либо монтажа. Расскажем историю нашей страны вместе!

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