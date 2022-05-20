Режиссер поделился трагическим известием и опубликовал архивные фото матери в соцсетях.

Умерла мама Алана Бадоева. Данной трагической новостью клипмейкер сам поделился в своем Instagram-блоге. Также он опубликовал архивные фото своей родительницы.

"Мамуля ушла...Бадоева Антонина Ивановна. Для всех близких Тонечка. Я принимаю это и всем сердцем благодарю за безграничную любовь, которую подарила, которой научила. Мамочка, ты была сильная, смелая, преданная, красива и душой, и телом. Твой нежный голос сейчас звучит у меня в голове. Как ты будила в школу. Как звала есть из окна седьмого этажа, пытаясь с улицы заманить домой. Как успокаивала в минуты моей слабости. Я помню все твои песни, под которые засыпал на руках", - вспомнил Бадоев.

"Я очень люблю тебя, мамочка. Ты подарила столько счастья и тепла. Я верю, что твоя энергия уже в полете и скоро ты получишь новую возможность быть частью живого. Прошу, оберегай нас и приходи в трудные минуты хоть дождем, хоть распустившимся под снегом цветком. Я буду помнить тебя всегда и очень постараюсь не подвести, ты в каждой моей клеточке, с тобой навсегда уходит детство. Спасибо тебе за эту жизнь", - добавил знаменитый украинский режиссер.

В комментариях коллеги Алана Бадоева выразили ему свои соболезования в связи с тяжелой утратой.

Напомним, Алан Бадоев сделал сенсационное заявление из-за войны РФ против Украины.

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