Мужчина не хотел, чтобы его боялись.

Украинский артист Андрей Данилко объяснил свой образ на Нацотборе на "Евровидение-2024". Зрители были удивлены, когда член жюри появился в кадре с ушками Микки Мауса на голове. Однако мужчина хотел только повеселить людей и снять напряжение вокруг судейства.

"Ко мне какое-то странное отношение. То ли участники меня боятся, то ли еще как-то воспринимают. Мне хотелось этими ушками убрать какую-нибудь серьезность, чтобы все это прошло легче. И это отразилось на моих печальных комментариях. Некоторые вещи мне даже не хотелось говорить. Для меня эта форма судейства устарела - больше хочется поддержать, чем разбирать, критиковать и скандалить. Я вообще не скандальный человек. Если я это делаю, Меня поставили в такие обстоятельства", - рассказал Андрей в интервью изданию "Телеграф".

Также Данилко объяснил, почему до сих пор не снимает черную защитную маску с лица.

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"Я сказал еще в начале войны, когда у меня было по десять эфиров в день, что сниму ее после нашей победы. Тогда я не понимал, что война затянется. Казалось, что все будет намного быстрее, но получилось, как получилось. Я готов снять ее прямо сейчас, но раз пообещал, то пообещал. Уже начали говорить о том, что я за ней прячусь. Но Сердючка выступает без маски", - подчеркнул артист.

Он также добавил, что маска ему совсем не мешает.

"Мне в ней удобно. Наверное, меня из-за нее стали больше узнавать. Теперь еще этот пластырь. Увидел свое фото во всем этом - я стал похож на какого-то пирата", - пошутил Андрей.

Напомним, в Андрея Данилко на Нацотборе еще был замечен пластырь на лице. Впоследствии мужчина пояснил, что у него появилась проблема, которую нельзя было скрыть с помощью грима. Поэтому он решил заклеить щеку пластырем.

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